Россия и Швеция завершили первый тайм матча Лиги наций вничью

В Калининграде проходит матч второго тура футбольной Лиги наций между сборными России и Швеции. Подопечные Станислава Черчесова не смогли открыть счет в матче, не пропустили сами и завершили первый тайм встречи вничью — 0:0. Игра проходит на "Калининград Арене" при аншлаге.

Команды активно, но крайне осторожно провели первую половину встречи. Российским футболистам отметиться 100-процентными моментами не удалось: удары по воротам шведского вратаря наносил Алексей Ионов, Александр Головин и Денис Черышев, но каждый раз мяч не достигал своей цели.

В свою очередь, шведы смогли активизироваться в концовке первого тайма, подать несколько угловых и создать ряд опасных моментов. В одном из них нападающий Маркус Берг умудрился выскочить один на один с голкипером России Гилерме, но толком не попал по мячу и пробил мимо ворот.

Несмотря на это, на перерыв команды ушли при "сухой" ничьей – 0:0.