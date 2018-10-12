Взрыв в Багдаде унес жизни не менее 3 человек

В результате взрыва, прогремевшего в четверг, 11 октября, в восточной части Багдада, погибли, по меньшей мере, три человека. Также есть получившие ранения, но их число не уточняется.

По данным местных СМИ, на обочине дороги сработало спрятанное там взрывное устройство, сообщает ТАСС. В настоящее время место происшествия оцеплено, пострадавшие госпитализированы.