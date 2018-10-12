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12 октября 201800:35

Лига наций. Россия и Швеция разошлись миром в Калининграде

Российская национальная сборная по футболу сыграла вничью с командой Швеции в рамках второго тура Лиги наций. Игра, которая проходила при полных трибунах "Калининград Арены", завершилась с безголевым счетом 0:0.

Подопечные Станислава Черчесова выдали равную встречу со шведами. Матч не изобиловал большим количеством опасных моментов. И если шведская команда была особенно активна в концовке первого тайма, то россияне активизировались уже после перерыва.

Самым опасным моментом у России был удар вышедшего на замену Далера Кузяева, который на 81-й минуте с линии штрафной ударил в "девятку" ворот, однако шведский голкипер спас свою команду от верного гола. Как итог, команды разошлись миром, так и не забив друг другу голов.

После ничейного результата Россия сохранила первую строчку в группе 2 Лиги наций. В активе российской команды четыре очка. В следующем поединке подопечные Станислава Черчесова встретятся со своим преследователем – Турцией, которая имеет три балла. Встреча состоится в воскресенье, 14-го октября, в Сочи.

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