Установлена предварительная причина аварии носителя "Союз ФГ"

Как сообщил знакомый с ходом расследования источник, по предварительным данным, причиной аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" после ее запуска с космодрома Байконур стала неисправность одного из клапанов.

Источник уточнил, что Госкомиссия предварительно установила, что неисправен был дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при открытии которого истекающий газ уводит боковой блок от центрального, и он не сработал.

Отмечается, что перед стартом клапан прошел все стадии проверки: он был открыт, а затем, как и положено, за несколько минут до старта его закрыли, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, в четверг, 11 октября, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-10" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). На борту направлявшегося к Международной космической станции (МКС) находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Во время начального этапа полета произошла авария носителя, после чего спускаемый аппарат с экипажем перешел с помощью системы аварийного спасения в режим баллистического спуска и благополучно приземлился неподалеку от города Джезказгана. Данное ЧП — первое за 35 лет с носителями такого типа.