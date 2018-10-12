Ураган "Майкл" разрушил базу ВВС США во Флориде

Обрушившийся на юго-восточные штаты США ураган "Майкл" нанес ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде, который оценивается как катастрофический.

Так, расположенные на территории базы жилые дома, в которых проживал персонал, подверглись значительным разрушениям, зона стоянки и обслуживания самолетов опустошена. Также стихией полностью уничтожена гавань для стоянки судов и располагавшиеся там строения. В настоящее время база закрыта до дальнейших распоряжений, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, ураган "Майкл" достиг южного побережья США в минувшую среду, когда ему была присвоена четвертая из пяти возможных категория по шкале Саффира-Симпсона. Атмосферное явление принесло мощнейшие ветра и проливные дожди, что вызвало наводнения и разрушения в нескольких регионах на юго-востоке США.

К настоящему времени ураган, который сейчас ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь американского континента, унес жизни, как минимум, семи человек. Всего на юго-востоке Соединенных Штатов эвакуированы сотни тысяч людей, в результате удара стихии более 1,1 миллиона потребителей остались без электроснабжения.