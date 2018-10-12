Дмитрий Медведев прилетел в Душанбе для участия в совете глав правительств стран ШОС

Дмитрий Медведев примет в Душанбе участие в совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Премьер прилетел в столицу Таджикистана накануне вечером.

В повестке заседания — развитие экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС, сообщает телеканал "Россия 24". Главы делегаций обсудят многостороннюю программу торгово-экономического сотрудничества. Основные ее направления — развитие инноваций, высоких технологий и экономики. Планируется также, что российский премьер встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.