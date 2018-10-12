МЧС России уточнило число жертв страшного ДТП в Чувашии

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике сообщило со ссылкой на Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", что, по уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Чувашии погибли 11 человек. Ранее сообщалось о 13 жертвах.

Микроавтобус Fiat и самосвал столкнулись на трассе М7 в Чувашии накануне вечером, напоминает ТАСС. Трагический инцидент произошел между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Все погибшие — пассажиры рейсового микроавтобуса, следовавшего в Москву.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц").