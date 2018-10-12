Оползень в Уганде: погибли 30 человек, пропали - 400

На востоке Уганды после ливней сошел оползень с горы Элгон. В район стихийного бедствия отправлены спасатели. Пока известно о гибели 30 человек. Но без вести пропали до четырех сотен человек. Среди пропавших 200 детей из школы, которая находилась на пути оползня.

Президент Уганды Йовери Мусевени информирует о ходе поисков жителей округа Будуда в Восточной области страны в своем Twitter, сообщает РИА Новости.