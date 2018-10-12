ЦБ отозвал лицензию у московского ПИР Банка

Банк России с 12 октября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у московского ПИР Банка.

В деятельности этого банка ЦБ выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.

В течение последних 12 месяцев Банк России четыре раза применял в отношении ПИР банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

В ПИР банк назначена временная администрация сроком. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным регулятора, банк — участник системы страхования вкладов. По величине активов, на 1 сентября занимал 296-е место в банковской системе РФ.