Медведев приехал на саммит ШОС в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудит с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым двусторонние отношения между Россией и Таджикистаном, сообщает ТАСС.

Рахмон выразил радость встрече с премьер-министром России, в ответ Медведев поблагодарил Рахмона за приглашение и возможность провести заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в пятницу в Душанбе.

За последние несколько месяцев это уже вторая дружественная поездка Медведева в Таджикистан, и премьер-министр считает, что это лучший показатель хороших отношений между странами. "Это символ нашей дружбы", — добавил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует принять всех премьер-министров стран ШОС. Главы проведут встречи и в узком, и в расширенном составах.

Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества была подписана в 2001 году в Шанхае шестью странами: Таджикистаном, Узбекистаном, Китаем, Киргизией, Казахстаном и Россией. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан. Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия также принимают участие в работе ШОС, а Армения, Азербайджан, Камбоджа, Шри-Ланка и Турция являются партнерами объединения по диалогу.