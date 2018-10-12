Российские спортсмены завоевали шесть медалей на Юношеских играх

В Буэнос-Айресе продолжаются Юношеские игры. В шестой день соревнований наши юные спортсмены завоевали шесть медалей – две золотых, три серебряных и одну бронзовую.

Снова порадовали пловцы. Андрей Минаков победил на дистанции 50 метров баттерфляем, а Даниил Марков стал вторым. Дарья Васькина, Елизавета Клеванович, Полина Егорова и Анастасия Макарова победили в эстафете 4х100 вольным стилем, а Васькина еще заняла второе место в плавании на спине на дистанции 50 м.

Гимнаст Сергей Найдин занял второе место в многоборье. Кристина Адебайо выиграла бронзовую медаль в тхэквондо в весовой категории до 63 кг. Еще две награды наши спортсмены завоевали в смешанных командах. Анастасия Деревягина и мексиканец Эдсон Рамирес Рамос стали вторыми в стрельбе из пневматической винтовки. Сергей Чернышев (Bumblebee) и австрийка Ella заняли третье место в брейк-дансе.

После шести дней сборная России уверенно лидирует по количеству завоеванных медалей. 18 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых – всего 27. На втором месте венгры — (8-1-1). Третий результат у смешанной команды (7-7-8).