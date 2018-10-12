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Церковный раскол на Украине 8 минут назад
Московский Патриархат: Константинополь перешел красную черту
Константинополь перешел красную черту, его решения будут иметь катастрофические последствия и для него самого, и для всего православного мира. Это слова пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.
Он прокомментировал решение Синода Константинопольского патриархата о реабилитации лидеров раскольнических церковных организаций на Украине и отмене своего решения трехсотлетней давности передать московскому патриарху управление киевской митрополией. Окончательную оценку действиям Константинопольского патриархата даст священный синод Русской православной церкви. Он состоится 15 октября в Минске.
В Киеве стамбульские решения поспешили объявить своей победой украинские политики. Они наперегонки снимали сливки с информационной пены. Новости из Константинополя из церковных в Киеве быстро превратили в политические. Вселенский Синод снял анафему с двух украинских раскольников и пообещал процесс предоставления автокефалии — независимости украинской церкви.
Впрочем, президент Порошенко в своем выступлении к нации преподнес последнее как нечто уже решенное и подал как личную победу. "Господь надлежащим образом оценил наши труды. Решение Вселенского патриархата окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы, не подкрепленные никакими церковными документами о том, что Украина — их каноническая территория".
Политические сливки с информационной пены поспешила снять и Юлия Тимошенко. "Сегодня в Константинополе приняты очень важные и судьбоносные решения. Прямо на наших глазах делается история. История, к которой можно прикоснуться. Фактически речь идет о восстановлении справедливости вековой давности. О возвращении Украине и Украинской церкви прав и свобод, утраченных более трехсот лет назад".
Трехдневное заседание Синода Вселенского Патриархата проходило в Стамбуле. Пока на брифинге оглашали решения, в Киеве тоже вовсю шли чуть ли не пресс-конференции. Выступил не только президент Порошенко, но и представитель УПЦ Киевского Патриархата отец Филарет — один из тех, с кого сняли анафему. Поспешил добавить, что тянуть с созданием Единой поместной православной украинской церкви не будут. "Я думаю, что процесс объединения будет очень быстрым. Мы договоримся, когда созовем этот собор. А я планирую созвать его в ближайшее время, это будет архиерейский собор, в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, архиереи автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием и архиереи Московского патриархата, которые захотят".
Впрочем, сколько точно епархий Московского патриархата готово объединиться, Филарет назвать отказался. Зато гарантировал, процесс будет мирным и добровольным. Вместе с единой поместной церковью сможет существовать и русская. Однако в киевской политической верхушке.
С этим не все согласны. Министр иностранных дел Павел Климкин, к примеру, заявил, что Московскому Патриархату вообще нечего делать в Украине. Политологи опасаются, в том числе и на этом будут строить свои политические кампании отдельные кандидаты на предстоящих выборах президента.
"Я всегда говорил, что религия должна быть отделена от государства, и тем более, от политики. Я точно знаю, что религия не должна стоять на службе у политиков. Особенно, когда это обычная манипуляция эмоциями и чувствами людей накануне избирательной кампании. Религия не должна собой ничего подменять и служить элементом раскола в обществе", — заявил Дмитрий Спивак, руководитель платформы "Национальная стратегия развития" в эфире телеканала NewsOne.
Разменной монетой в политических играх называют даже в Киеве вопрос предоставления автокефалии УПЦ Киевского патриархата. Понимают это и в Константинопольском патриархате. Возможно, поэтому принимать окончательное решение не спешат.
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