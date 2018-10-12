В Турции задержали двоих россиян за связи с ИГ

Двое граждан России задержаны в Анкаре. Российская дипмиссия подтвердила, что в ходе контртеррористической операции турецкой полиции в провинции Кайсери, были задержаны двое россиян. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. По ее словам, обстоятельства произошедшего выясняются.

Задержание произошло 11 сентября. За решетку попали семь иностранцев, в том числе два гражданина России. Им инкриминируются связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), передает ТАСС.

Агентство приводит имена россиян: Рашид Еникеев и Элан Рахманов. Отмечается, что Еникеев якобы объявлен в международный розыск. Среди задержанных четыре гражданина Сирии и один египтянин.

Подозреваемые, по предварительным данным, были связаны с человеком, известным по прозвищу Абу Джафар. Он является главарем "комитета по миграции и логистике" ИГ.

У задержанных во время обыска изъяли большое число фальшивых паспортов, а также материалы на цифровых носителях и относящиеся к террористической группировке документы.

Верховный суд РФ решением от 29 декабря 2014 года признал группировку "Исламское государство" (до 2014 существовала под именем "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) террористической организацией. Ее деятельность запрещена в России.