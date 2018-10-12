На Тунгуйском угольном разрезе в Бурятии ликвидирован крупный пожар

На крупнейшем в России предприятий по добыче каменного угля в Бурятии возник пожар. На территории Тунгуйского разреза загорелся ремонтный бокс. Огонь по всей площади охватил крышу бокса длиной 130 метров и шириной 76 метров. Кровля частично обрушилось.

К тушению огня был привлечен пожарный поезд. К борьбе с огнем были привлечены 36 пожарных, сообщает ТАСС. Погибших и пострадавших нет. Пожар на угольном разрезе в поселке Саган-Нур ликвидирован 12 октября в 8 часов 30 минут по московскому времени.

Разрез "Тунгуйский" входит в СУЭК. Здесь разработку Олонь-Шибирского каменноугольного месторождения ведут открытым способом. Основная часть продукции поставляется в Азиатско-Тихоокеанский регион — главным образом в Китай, Корею и Японию.