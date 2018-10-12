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12 октября 201810:09

Уральский маньяк приговорен к пожизненному заключению

Следственное управление Следственного Комитета России по Свердловской области

В пятницу Свердловский областной суд приговорил Алексея Фалькина к пожизненному заключению по обвинению в убийстве трех и нападению еще на восемь девушек в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

 

По данным регионального управления СК РФ, маньяк охотился на женщин в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, Верхней Пышме и в Нижнесергинском районе области с октября 2004 года по апрель 2017.

Трех женщин он убил, восьмерым, в том числе двум девушкам-подросткам, удалось выжить после нападений. Одна из девушек, которую Фалькин пытался убить отверткой, выжила благодаря двум прохожим, спугнувшим преступника.

По данным следствия, преступник убивал именно тех женщин, которые ему отчаянно сопротивлялись.

В общей сложности, 35-летнему подсудимому вменялся целый ряд статей УК РФ, в том числе "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Покушение на убийство", "Разбой", "Умышленное уничтожение чужого имущества", "Угроза убийством" и "Надругательство над телом умершей".

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