Региональный министр предлагает питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц
Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей".
Соколова высказалась после заседания комитета по социальной политике областной Думы, где обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, передает РИА Новости.
В ходе заседания участники спорили о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. По мнению Соколовой, 3,5 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".
Местный депутат Николай Бондаренко решил ради эксперимента прожить на эту сумму, на что министр заметила, что легко сможет составить для него "сбалансированное, но диетическое" меню, "исходя из магазинов со скидками", в которые она обычно ходит.
Позже Бондаренко заявил о невозможности прожить месяц, тратя на продукты 3,5 тысячи рублей. "А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса", — подчеркнул депутат.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Авария на старте "Союза"
- Александр Кокорин оставлен под арестом на два месяца
- Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины
- Путин назначил врио руководителей в Башкирию и Курскую область
- Актер, обвиненный в педофилии, покончил с собой в СИЗО
Самое читаемое
-
Четвертая попытка? Шнура сняли в ЗАГСе с загадочной блондинкой
- "Роскачество" назвало молоко, которое ни в коем случае нельзя пить
- Учительница пыталась совратить ученика откровенным селфи
- Жена депутата перекрыла МКАД ради танцев. Видео
- Грабитель выстрелил в голову продавцу при задержании. Видео
Авто.Вести.Ru
-
УАЗ "Патриот" получит китайскую 6-ступенчатую МКП
- Дешевый кросс-кабриолет от Volkswagen: все-таки это не шутка!
- Россияне победили в Чемпионате мира по кастомайзингу
- Полисы ОСАГО подорожают сильнее, чем ожидалось
- Российским водителям разрешили обливать пешеходов из луж
Экономика
-
Обвал на Уолл-стрит: инвесторы сбрасывают и акции, и доллары
- Эффект домино: обвал на биржах США обрушил азиатские котировки
- Для чего Египет наращивает закупки вооружений?
- С какой целью саудиты похитили журналиста?
- Иран использует креативные методы обхода санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
5 продуктов для здоровья сердца, которые вас удивят
- Говорят ученые: строгие диеты не только бесполезны, но еще и очень опасны
- Бычий пенис, тухлая акула и сыр с личинками: кто и зачем открыл Музей отвратительной еды
- Когда пить кофе, чтобы нормально засыпать
- Почему зевание заразно и зачем мы вообще зеваем?
Вести в 20.00
-
Страшное ДТП в Чувашии
- Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви Украины
- Российские стратеги провели масштабную тренировку
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Погоня в Долгопрудном: пьяная женщина с ребенком устроила несколько ДТП
- Банкротство и смена застройщика: сотни семей не могут дождаться своих квартир
- В Подмосковье появился памятник сожженной деревне
- По улицам подмосковного поселка бродит кабан
- Волшебная музыка и необычная выставка: музей Скрябина отмечает 100-летие
Вести.Стиль
-
Побег от осени. Куда отправиться в бархатный сезон?
- Полный гид по туристической медицинской страховке
- 5 способов убрать морщины без пластики и инъекций
- Топ-7 эффективных упражнений для повышения тонуса рук
- Как развивалась парфюмерия в России в XIX-ХХ веках
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Маленькие дети со смартфонами чаще становятся агрессорами и жертвами
- Virgin Galactic пообещала запустить человека в космос через несколько недель
- Впервые определён генетический фактор риска развития импотенции
- Увидеть то, чего нет: учёные разобрались, как мозг формирует иллюзии
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"