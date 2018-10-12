Кокорин и Мамаев доставлены в "Бутырку"

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в СИЗО "Бутырка", где будут размещены в карантинных камерах. Кокорин и Мамаев взяты под стражу до 8 декабря.

Как сообщает "Спорт-Экспресс" ссылаясь на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, через десять дней Александр и Павел будут переведены в спецблок. Там более комфортные условия, видеонаблюдение и особо пристальное внимание к безопасности. Также там меньше людей.

Бывший начальник ОВД "Перово", ныне адвокат Евгений Харламов рассказал, что Кокорин и Мамаев могут лишиться свободы на три года. "Статья 213 часть вторая — жесткая статья, до семи лет, тяжкий состав. 116-я статья — побои, по ней там до двух лет. Но по ней вряд ли посадят. Закон так прописан, если человек первый раз привлекается к уголовной ответственности по преступлению небольшой тяжести, его нельзя изолировать от общества в виде наказания, если он не скрывался. Статья 213 часть вторая — это уже тяжкий состав. Если будет такое же давление или внешний фактор, они могут годика три получить", — цитирует Харламова "Спорт-Экспресс".