В центре Питера произошла смертельная массовая драка

В массовой драке в центре Санкт-Петербурга погиб мужчина. Он скончался на месте сходки двух групп молодых людей. Еще один участник поножовщины госпитализирован с колото-резаными ранами.

Столкновение двух групп мужчин произошло вечером 11 октября в Центральном районе Северной столицы, сообщает ТАСС. У полиции нет данных о том, что в драке участвовали несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса России – "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".