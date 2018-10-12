Путин дал поручения по Дальнему Востоку

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность докапитализации Фонда развития Дальнего Востока, сообщает ТАСС. Глава государства также поручил подготовить Национальную программу развития региона до 2025 года и на перспективу до 2035-го.

Кроме того, правительству предстоит проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса – это потребуется для реализации инновационных проектов. В научно-технологическом центре на острове будут вести разработки в области медицины, биотехнологии, робототехники, экологии и транспорта.