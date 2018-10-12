Дортмундская "Боруссия" выкупит Алькасера у "Барселоны"

Лидер немецкой бундеслиги "Боруссия" (Дортмунд) собирается купить нападающего "Барселоны" и сборной Испании Пако Алькасера. В настоящее время 25-летний футболист находится в аренде у "Боруссии".

Пако прекрасно проявил себя в первых матчах за дортмундцев. В трех матчах он забил 6 мячей и возглавляет список бомбардиров чемпионата Германии. Кроме того, Алькасер вернулся в сборную Испании и сразу забил два мяча в ворота команды Уэльса. В клубе довольны приобретением и готовы предложить испанцу полноценный контракт.

"Боруссия" воспользуется опцией и в арендном договоре и выкупит Алькасера у "Барселоны" за 23 миллиона евро. Зарплата Пако составит около 8 миллионов евро в год, что сделает испанца одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба.