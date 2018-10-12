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Авария "Союза" 1 час назад
МКС может стать "консервой"
Международная космическая станция может остаться без экипажа, передает ТАСС. Как сообщил в пятницу журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, в теории МКС может остаться без экипажа. Беспилотный режим предусмотрен, но специалисты сделают все возможное, чтобы этого не допустить, так как станция создана для пилотируемых полетов.
"Процедура консервации станции предусмотрена, но она нежелательна и будем стараться ее избежать", — сказал Крикалев. По его словам, полет экипажа, который сейчас работает на МКС, вероятно, будет продлен на несколько дней. Таким образом, российским космонавтам удастся выйти в ноябре в открытый космос, чтобы осмотреть снаружи "Союз МС-09" в бытовом отсеке которого было обнаружено отверстие.
Крикалев отметил, что из-за аварии "Союза" запуск к МКС грузовика "Прогресс", который планировался на 31 октября, может быть перенесен.
Как сообщалось ранее, в минувший четверг на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" с космодрома Байконур на МКС отправилась очередная международная экспедиция, но из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Между тем, как сообщили на Байконуре, корабль "Союз МС-11" может стартовать в конце ноября, а не 20 декабря как планировалось ранее.
Отправятся на орбиту дублеры экипажа аварийного "Союз МС-10" Олег Кононенко и Давид Сен-Жак.
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