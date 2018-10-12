"Кэшбери" уйдет в отпуск на три недели

Группа компаний "Кэшбери" возьмет перерыв в работе на три недели для приведения внутриэкономических процессов в порядок, сообщает РИА Новости с ссылкой на председателя правления "Кэшбери" Артура Варданяна. Он возмущен блокировкой счетов компании и вредоносными манипуляциями с сайтом. В своем видеообращении он также заявил, что лидеры "Кэшбери" и их партнеры неоднократно подвергались шантажу.

По словам Варданяна, для восстановления работы сайта, разблокировки счетов и создания платежной инфраструктуры компании для выполнения обязанностей перед инвесторами им потребуется три недели. Первого ноября планируется запуск системы, которая поможет выводить денежные средства из личного кабинета, но это будут временные, вынужденные меры.

Варданян пообещал выходить в эфир каждый четверг и рассказывать о решении возникших проблем.

Центробанк объявил об обнаружении в деятельности "Кэшбери" признаки финансовой пирамиды и передал данные в МВД и Генеральную прокуратуру. По данным регулятора, компания использует сетевой маркетинг и распространяет агрессивную рекламу, в которой обещает завышенный доход, в социальных сетях и СМИ.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях отметил, что более миллиарда рублей могут быть потеряны пользователями платформы.