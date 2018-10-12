12 октября 201812:09
Между Кельном и Франкфуртом загорелся поезд: движение закрыто на два дня
Между Кельном и Франкфуртом разорвано на два дня железнодорожное сообщение. Движение поездов перекрыто после пожара в одном из вагонов междугороднего экспресса Deutsche Bahn.
Пожар возник утром 12 октября. Из состава были эвакуированы более 500 пассажиров, сообщает РИА Новости. Полиция прогнозирует, что движение будет восстановлено через два дня.
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