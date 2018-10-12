Капитан теплохода из Ростова-на-Дону оказался контрабандистом

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении капитана теплохода, который незаконно перевозил через таможенную границу наличные денежные средства в крупном размере

Как сообщает Южная транспортная прокуратура, в сентябре во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на теплоходе, пришвартованном в порту Ростова-на-Дону, в каюте капитана был обнаружен сейф.

В нем находились денежные средства на общую сумму более 50 тысяч долларов США (около 3,3 миллиона рублей), которые не были задекларированы.

Уголовное дело возбуждено по статье 200.1 УК РФ.