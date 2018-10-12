Просидевшего почти трое суток на дереве кота сняли с помощью строительного крана

Пирамидальные тополя, радующие глаз жителям воронежа, отличаются большой высотой и стройностью. Жертвой красоты этих изящных деревьев стал кот, решивший заняться экстремальным альпинизмом.

Спуститься вниз, разумеется, легкомысленное животное побоялось или не сумело. Так и сидело оно, мяукая на весь двор, два дня и три ночи подряд, пока в минувшую среду, 10 октября, несколько местных жителей не сняли кота с дерева — к проблеме они подошли решительно и радикально.

Для того, чтобы подняться на высоту 21 метр над землей, мужчины договорились с оператором башенного крана. В импровизированную люльку сел один из спасателей, и его подняли к месту, где находился кот.

Операция прошла успешно: измученное жаждой и страхом животное сразу пришело в руки к своему спасителю, после чего они вместе благополучно спустились вниз.