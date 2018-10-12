Герман Титов покинул пост главного тренера "Трактора"

В Континентальной хоккейной лиге произошла тренерская отставка. Свой пост покинул главный тренер челябинского "Трактора" Герман Титов.

52-летний Герман Титов объяснил свой уход семейными обстоятельствами. "Сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера "Трактора", — приводит обращение Титова официальный сайт клуба.

Герман Титов возглавил "Трактор" прошлым летом. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ клуб из Челябинска занимает 10 место в Восточной конференции.