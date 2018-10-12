Саратовский министр поплатилась местом за слова о прожиточном минимуме

В Саратовской области уволена местный министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Более того, настаивала на том, что можно посидеть на хорошей диете и похудеть.

Министр вступила в перепалку с саратовскими депутатами, обсуждающими повышение размера прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году, напоминает ТАСС. Депутаты намерены были повысить месячный прожиточный минимум на 500 рублей, министр настаивала на другой сумме – 288 рублей. Это менее 4,5 доллара.

Соколова настаивала на том, что прожить на месячный минимум можно, поскольку "макарошки все время стоят одинаково". На хлебной диете не худеют, а толстеют, возразил саратовскому министру труда депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко. Он предложил чиновнице продуктовую дуэль: прожить месяц на прожиточный минимум.

От дуэли Соколова отказалась. Она заявила, что ей по статусу не удастся проверить возможность прожить на прожиточный минимум. Теперь такая возможность у Натальи Соколовой может появиться.

Решение о ее отставке принял губернатор Саратовской области Валерия Радаев.

"Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — заявил он.

"Это проявление неуважения к депутатам, отстаивающим интересы граждан, прежде всего незащищенных граждан, которые ждут от власти шагов по улучшению своего материального состояния, — оценила слова Соколовой сопредседатель Саратовского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), член Совета Федерации Людмила Бокова. — Да, в области непростая ситуация с бюджетом, но доводить ситуацию до абсурда, пытаясь сэкономить средства на тех, кто уязвим и за кого теперь государство в лице министра Натальи Соколовой несет полную ответственность, это, как минимум, непрофессионально".

"Ну что сказать, когда министр труда и занятости области рассказывает о преимуществах жизни на прожиточный минимум? Только то, что на такой должности надо иметь голову на плечах и обдумывать каждое слово. Зная, что его слышат жители области и по этим словам судят о работе власти. И вносить предложения только аргументированно, проверив все факты и просчитав последствия", — в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков.

Не стоит отделять себя от людей, считает Панков.

"А если отделять себя от людей, заявляя, что "по статусу не положено" жить на такую сумму, как они, то ведь можно и статус поменять... И тогда также макаронами питаться", — предложил способ по реализации "диетического питания" для Соколовой депутат от "Единой России" Николай Панков.

Уроженец Саратовской области, прозаик и сценарист Алексей Слаповский, названный финалистом премии "Большая книга" за романы "Синдром феникса" и "Большая книга перемен", назвал слова теперь уже экс-министра чушью. Вместо возмущения он умилился от ее вида – "надо же, какая красотка".

На вопрос в комментариях, уволена ли эта красотка после таких слов, Слаповский отреагировал с еще большим юмором и иронией:

"Полагаю, ее повысят. Или возьмут в Госдуму", — написал он.