Погода на выходные: равновесие сохранится

В предстоящие выходные дни существенных изменений в характере погоды не произойдет. Теплая сухая солнечная погода в большинстве регионов европейской части России сохранится. Еще больше похолодает на Русском Севере, в некоторых регионах Поволжья, на Урале и в Западной Сибири, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков, в дневные часы плюс 13-16, по ночам от плюс 3 до плюс 6. В Санкт-Петербурге будет преимущественно солнечно, без осадков, по ночам столбики термометров покажут плюс 6-9 градусов, в дневные часы воздух прогреется до плюс 14-17.

В Липецке и в Воронеже, в центре антициклона, без осадков, после полудня от 14 до 17 градусов тепла. В Нижнем Новгороде, в зоне влияния малоподвижного атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди, днем плюс 6-9. В Ижевске, в тыловой части циклона, от плюс 4 до плюс 5, сохранится холодный северный, северо-западный ветер. В Уфе небольшие дожди, днем плюс 3-5 градусов.

В Симферополе малооблачно, без осадков, плюс 19-22. В Ростове-на-Дону сухо, солнечно, плюс 18-20. В Краснодаре и в Сочи без осадков, плюс 20-22.

На Урале, в тыловой части циклона, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами установится временный снежный покров. В Екатеринбурге и в Челябинске от нуля до плюс 3.

На территории Западной Сибири, в зоне влияния атмосферного фронта, будет облачно, пройдут небольшие дожди. В Омске и в Новосибирске от плюс 5 до плюс 8.

В Прибайкалье, в теплой воздушной массе, будет солнечно, тихо и тепло. В Красноярске, Тыве, Иркутске, Улан-Удэ днем плюс 14-17.

На Дальнем Востоке небольшие дожди пройдут местами только на востоке Хабаровского края и в Амурской области. В Благовещенске в субботу 14-16 градусов тепла, в воскресенье около 10. В Хабаровске и во Владивостоке плюс 15-17 градусов.

Текст: Метеовести