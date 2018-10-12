Средневековый рыцарь во время шоу реконструкторов насмерть проткнул себя копьем
Трагедия произошла во время состязания "средневековых рыцарей" – шоу реконструкторов в американском штате Кентукки.
53-летний Питер Баркли из Вирджинии пытался проткнуть копьем бумажную тарелку на земле, но в какой-то момент металлический наконечник ударился о землю, перевернулся и воткнулся в грудь "рыцаря".
Об этом сообщил брат Баркли и организатор этого мероприятия – глава Society for Creative Anachronism Джон Фултон. Рыцарь-реконструктор умер, когда его везли в больницу.
Смерть его квалифицировали как случайную. Сейчас в американском обществе реконструкторов серьезно задумались о том, как предотвратить подобные трагедии в будущем.
Друзья Баркли шокированы случившимся, ведь он был мастером своего дела и увлекался реконструкциями средневековых турниров около 30 лет, пишет Daily Mail.
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