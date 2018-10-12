Авария "Союза": дать заключение пока невозможно

С чрезвычайной ситуацией, связанной с "Союзом", будут разбираться соответствующие органы. На данный момент дать заключение о причинах инцидента с ракетоносителем невозможно, сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Также он заявил, что исключение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из Государственного антинаркотического комитета не связано с аварией. Ранее он сообщил, что на встрече с правительством вице-премьер Юрий Борисов доложил Путину о сложившейся ситуации с "Союзом" и отметил, что разбираться будут компетентные органы.

В четверг произошла первая в современной истории России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не вывела корабль "Союз МС-10" с новым экипажем на орбиту, однако космонавты Александр Овчинин и Ник Хейг сумели эвакуироваться в спасательной капсуле. Сейчас они в Москве. Пострадавших нет.

Расследование ситуации поручено комиссии Роскосмоса, до выяснения причин чрезвычайного происшествия все пилотируемые пуски "Союзов" к МКС приостановлены.