Испытания истребителей Су-35С закончат в следующем году

Современные многофункциональные истребители Су-35С должны завершить все государственные испытания в конце следующего года. Последними этапами тестирования станут оценка их сверхманевренности, качества работы бортового радиоэлектронного оборудования и интеграция боевых машин в единую систему управления ВКС, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко на совещании в Летном центре имени В.П. Чкалова. Всего в российские войска уже поставлено 60 истребителей Су-35С.

Кроме того, Криворучко добавил, что поставка новейших многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 пройдет по плану, а точнее согласно государственной программы вооружений, рассчитанной до 2027 года, пишет агентство ТАСС.

Су-35С – российский истребитель четвертого поколения. Изначально его считали глубокой модернизацией Су-27. Однако на самом деле две эти машины похожи только внешне, начинка у них абсолютно разная.

Так, Су-35С оснащен радиолокационной систем управления "Ирбис". Она способна заметить летательный аппарат размером с истребитель на расстоянии до 350 километров. Кроме того, программное обеспечение РЛСУ может самостоятельно определить тип цели и степень ее опасности, после чего предложить пилоту, какую атаковать первой. Одновременно "Ирбис" берет на сопровождение до 30 целей, а на 8 из них способна наводить оружие.

Помимо прочего, на Су-35С стоят новые двигатели "изделие 117С" с управляемым вектором тяги. Они позволяют истребителю совершать фигуры сложного и высшего пилотажа. С такими же силовыми установками сейчас летают Су-57, пока не готовы их собственные.

На 12 точках подвески истребителя можно разместить до 8 тонн оружия. Предельная скорость на высоте – более 2 махов, то есть примерно 2600 километров в час. Топлива хватает на 3600 километров.