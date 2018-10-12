"Зенит" не будет расторгать контракт с Кокориным

"Зенит" из Санкт-Петербурга может расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным, если футболист получит реальный тюремный срок. Если наказание будет более мягким, то Александр останется игроком "Зенита".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "Зенит" пока не будет расторгать контракт с нападающим. В клубе осуждают поведение Кокорина, но при этом находят объяснение его выходке. При восстановлении после травмы колена Александр усиленно тренировался. Стресс от нагрузок, вызванных восстановлением после травмы, в сочетании со спиртным мог повлиять на организм самым непредсказуемым образом.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и младший брат Кокорина Кирилл взяты под стражу до 8 декабря. Им предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Футболистам грозит тюремное заключение сроком до 7 лет.