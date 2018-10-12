День рождения и санкции: Песков поздравил Кудрина и отчасти с ним согласился

58-летие отмечает глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Его с днем рождения поздравил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он признался, что отчасти согласен с Кудриным о рисках для российской экономики, которые создают санкции США,

Точнее, добавил он, речь должны идти не о внешней политике России, а о международной обстановке.

"Международная обстановка — давление на Россию, принятие незаконных рестрикций, одностороннее действие в торгово-экономическом русле, террористическая угроза. Конечно, это все представляет собой вызов, с точки зрения наших планов по развитию страны, но до сих пор руководству удавалась достаточно успешно с этими вызовами справляться", — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Песков еще раз подчеркнул, что речь идет о незаконных действиях ряда западных стран. Поэтому называть эти действия санкциями юридически неверно. Это рестрикции — ограничения.

По мнению Кудрина, сегодняшняя российская внешняя политика должна быть направлена на снижение напряжения в отношениях с другими странами и на ослабление режима санкций.