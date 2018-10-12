Неукротимый дрессировщик: Эдгард Запашный рассказал, у кого есть шанс его "окольцевать"

Директор Большого Московского цирка – дрессировщик из прославленной цирковой династии Эдгард Запашный признается, что некогда дал себе слово жениться до 40 лет. Однако этот рубеж пройден, а он до сих пор так и не сочетался законным браком ни с одной из женщин, с которыми у него не только были продолжительные отношения, но и подрастают дети.

Один из самых завидных женихов – де-юре – холостяк. Хотя с нынешней избранницей Ярославной они живут как настоящая семья, а в 2017-м у них родился сын Даниэль, официально они не расписаны.

В "Судьбе человека" Эдгард вспоминает, что самой сильной первой любовью была китаянка Ачин. С ней он познакомился, когда семья Запашных уехала работать в Китай.

Девушка работала в парке, где ухаживала за оленями. Влюбленной паре, хотя они и жили вместе, было непросто – приходилось скрывать отношения, поскольку китайское правительство в то время не одобряло связей с иностранцами.

В 1996-м братья Запашные уехали из Китая, и с Ачин Эдгарду пришлось расстаться. А когда спустя 6 лет он вновь вернулся в Китай на гастроли, то разыскал Ачин. Правда, дрессировщик приехал уже с другой девушкой и увидел в глазах китаянки грусть. "Мне показалось, что она все еще скучала по мне", – признается Эдгард.

Довольно долго – 13 лет – длились отношения знаменитого дрессировщика с цирковой артисткой Еленой Петриковой, но когда он полюбил другую девушку, то посчитал, что будет неправильно продолжать жить с Еленой. И они расстались.

Затем были отношения с фитнес-инструктором Ольгой, с которой Запашный познакомился, когда был на гастролях в Воронеже. Она стала матерью двух дочерей Эдгарда — Стефании и Глории. Правда, обе они родились уже после того, как пара, по сути, рассталась.

Где познакомились Эдгард и Ярославна? Какие качества особо ценит в ней знаменитый дрессировщик, и есть ли у нее шанс "окольцевать" Запашного? В каком возрасте Эдгард с братом Аскольдом впервые вошли в клетку с тиграми?

Не страшно ли было идти по стопам своих знаменитых предков после того, как их деда растерзали тигры, а отец трижды попадал в реанимацию после представлений? И в какой единственной из республик бывшего СССР не учились постоянно переезжавшие с места на место дети цирка – братья Запашные? Об этом – увлекательный рассказ Эдгарда в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".