Артем Дзюба тренировался по индивидуальной программе

Футболисты сборной России провели тренировку в рамках подготовки к матчу со сборной Турции в формате Лиги наций. Капитан команды Артем Дзюба занимался по индивидуальной программе.

Артем Дзюба, отыгравший 90 минут в матче со сборной Швеции, ограничился работой в тренажерном зале. Алан Дзагоев тренировался по индивидуальной программе с физиотерапевтом. Остальные игроки занимались в плановом режиме.

В воскресенье сборная России сыграет в Сочи со сборной Турции в третьем туре Лиги наций. Первая встреча, прошедшая в Трабзоне, завершилась победой россиян с результатом 2:1.