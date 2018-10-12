Тьерри Анри возглавит клуб Александра Головина

Новым тренером "Монако" станет знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции Тьерри Анри. Подписание контракта состоится в начале следующей неделе после того, как Анри завершит работу на поту тренера сборной Бельгии.

"Монако", в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин, договорился с 41-летним Анри. В субботу чемпион мира 1998 и чемпион Европы 2000 покинет пост помощника главного тренера сборной Бельгии и отправится в Монако. Помощником Анри станет тренер молодежной команды "Ренна" Жюльен Стефан.

Тьерри Анри, начинавший свою карьеру в "Монако", заменит уволенного в четверг португальца Леонарду Жардима. В настоящее время "Монако" занимает 18 место в чемпионате Франции.