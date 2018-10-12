Отравление в Солсбери: шоу продолжается

"Шоу продолжается". Так в российском посольстве в Лондоне отреагировали на очередные публикации в британской прессе. Газета Daily Telegraph написала, что контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда проводит расследование в отношении третьего русского, который может быть причастен к отравлению в Солсбери.

При этом издание подчеркивает, что расследование в отношении Сергея Федотова крайне конфиденциальное. Якобы он приехал в Великобританию для того, чтобы проконтролировать операцию по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает "Интерфакс". Но в Скотланд-Ярде пока не определились, есть ли ему что предъявить. Также неизвестно, будет ли полиция выдвигать против него обвинения официально. 4 марта он приехал в Солсбери для того, чтобы убедиться, что Скрипалей нет дома, когда другие подозреваемые наносили отравляющее вещество на ручку двери дома Скрипалей в графстве Уилтшир.

Британский премьер Тереза Мэй в парламенте заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом А234 ("Новичок"). Москва все обвинения в свой адрес отвергает. В России отмечают, что разработкой "Новичка" никогда не занимались, а весь запас химоружия был уничтожен в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон обвинил в отравлении Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению британских спецслужб, они – агенты ГРУ. В Британии считают, что это полковник российской военной разведки, Герой России Александр Чепига и еще один военный – врач Александр Мишкин. Якобы они уже следили за Скрипалем в Чехии.

Москва предлагала Лондону помощь в расследовании отравления Скрипалей. Но это предложение наткнулось на стену непонимания и пренебрежения.