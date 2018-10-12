Собака помогла хозяйке отбиться от вооруженного ножом ревнивца

Житель Ростова-на-Дону за шесть лет совершил две попытки расправиться бывшей возлюбленной и, по счастью, в обоих случаях потерпел неудачу. Последнее покушение попало в объектив камеры наблюдения.

Первый раз 47-летний мужчина поднял руку на старую знакомую в 2012 году, спустя несколько недель после расставания. Женщине удалось вырваться и убежать, а ревнивец получил шесть лет в колонии. Освободившись в августе текущего года, он выследил бывшую пассию.

Утром 13 сентября злоумышленник настиг выгуливавшую пса женщину у подъезда дома по улице Еременко, выхватил нож и принялся наносить им удары. Для его жертвы все могло бы закончиться трагически, кабы не два обстоятельства: испугавшаяся поначалу дворняга все же вступилась за хозяйку, и в этот же момент сломался клинок ножа. Мужчина убежал с места, но вскоре его задержали.

Пострадавшую доставили в больницу, в настоящее время ее жизни ничто и никто не угрожает, в том числе и бывший возлюбленный — дело о покушении на убийство уже передано в суд.