Вышли новые трейлеры исторической саги "Годунов"

Вышли новые трейлеры грандиозной саги "Годунов", посвященной самой тревожной и героической эпохе Российского царства.

XVI век. Начинается отсчет последних дней правления Иоанна Грозного. Борьба за трон, неразделенная любовь, предательство, измена, интриги – страсти и испытания эпохи увлекут зрителя в большую игру, ставка в которой больше, чем жизнь. Какую роль сыграют в этой драме Борис Годунов и его семья? Кто займет место на царском троне? Кто способен провести Россию через Смутное время? И как любовь изменяет путь истории?

Главные роли в этом масштабном историческом проекте, снятом по всем законам большого кино, сыграли звезды первой величины: Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Анна Ковальчук и многие другие. Следите за анонсами! Не пропустите главную премьеру года!