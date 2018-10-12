Российские саперы очистят от американских бомб территорию Лаоса

Отряд российских взрывотехников планирует очистить от неразорвавшихся боеприпасов около 100 гектаров леса в лаосской провинции Боликхамсай. Операция займет не менее 5 месяцев, в ней принимают участие 36 специалистов международного противоминного центра, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Работа предстоит сложная, уточняют военные, вооруженные силы США бомбили территорию Лаоса с 64 по 73 годы прошлого века. Поэтому взрывоопасные предметы могут находиться как на глубине 40 сантиметров, так и под слоем земли в 2,5 метра.

Отечественные саперы вооружены самым современным оборудованием. Например, индукционными миноискателями ИМП-С2, которые могут обнаружить противотанковую мину на глубине до полуметра, а противопехотную – до 15 сантиметров. Также в комплект взрывотехников входит переносной искатель неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М и искатель проводных линий управления ПИПЛ.

Но, самое главное, это современные защитные комплекты ОВР-2, причем в модификации 02, то есть с системой охлаждения. Это особенно важно, так как сейчас в Лаосе 30-градусная жара.

ОВР-2-02 – достаточно легкий, 8 килограммов, поэтому носить его можно долго – до 6 часов. При этом он обеспечивает защиту сапера практически от любых осколков, а дополнительные бронепластины из высокомодульного полиэтилена останавливают даже пистолетные пули.