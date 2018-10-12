Волкер пожаловался, что "Россия все блокирует"

Ввод миротворцев в Донбасс – самый практичный способ обеспечить реализацию минских договоренностей, считает Курт Волкер, спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины. Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время". Миротворцы, по его словам, обеспечат безопасность и создадут условия для свободного передвижения.

Эту идею поддерживает и Киев, и нормандская четверка, "только Россия все блокирует", сказал Волкер. Он добавил, что ввод миротворцев в Донбасс он неоднократно обсуждал в последнее время с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Россия, по словам Волкера, направить миротворцев для защиты наблюдателей ОБСЕ, но Запад хочет видеть "полноценные миротворческие силы", поэтому не согласен с этой идеей. Волкер пожаловался, что Россия раскритиковала предложения нормандской четверки, но нового ничего не предложила.

Запад ждет от Москвы "принципиальное решение" остановить конфликт в Донбассе, добавил он.