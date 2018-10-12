ВТБ и Сбербанк подняли ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов на 0,15-0,5 процентного пункта (п.п.), передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, решение банка по ставкам рублевых вкладов связано с сентябрьским повышением ключевой ставки Банка России до 7,5% и рыночной тенденцией роста ставок по депозитам.

Также с 12 октября банк запустил рублевый вклад "Рекордный", диапазон ставок по вкладу составляет 6,5%-7,15%. Это максимальная ставка по вкладам Сбербанка с начала года.

В свою очередь в пресс-службе ВТБ сообщили о повышении ставки по промовкладам на 0,25 п.п.