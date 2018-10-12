Поезд в огне: ЧП в Германии не обошлось без пострадавших

В результате пожара в вагоне междугороднего экспресса на участке между немецкими городами Кельн и Франкфурт пострадали пять человек. По предварительным данным Bild, они получили легкие травмы. Причина возгорания пока неизвестна.

Как отмечает РИА Новости, участок железной дороги в районе ЧП перекрыт. Ожидается, что на его восстановление уйдет два дня.

Утром 12 октября в одном из вагонов экспресса произошло возгорание​​​. Более 500 пассажиров были эвакуированы из поезда. ЧП случилось на участке между Кельном и Франкфуртом.