Матвиенко попросила Белоруссию обратить внимание на Крым и Севастополь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила обратить внимание белорусских коллег на сотрудничество с Крымом и Севастополем, сообщает РИА Новости. Также Матвиенко заявила, что в ближайшее станет возможна реализация дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства России и Белоруссии.

"В августе наши профильные министерства подготовили дорожную карту", — сообщила спикер Совета Федерации журналистам в пятницу, добавив, что карта будет выполнена в течение полутора лет, и это решит проблему роуминга на территории Союзного государства.

Помимо этого, на встрече с руководителями регионов Союзного государства России и Белоруссии, проходящей в Могилёве, Матвиенко отметила, что теперь с Крымом и Севастополем есть прямое сообщение благодаря Крымскому мосту, и белорусские товары там были бы очень востребованы. Спикер добавила, что Россия заинтересована во включении Крыма и Севастополя в процесс российско-белорусского сотрудничества.

В Могилев Валентина Матвиенко прибыла в рамках V Форума регионов Белоруссии и РФ, на который прибыли представители 35 российских регионов.

Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович заявил, что такое количество гостей говорит о том, что "люди верят в наше союзное строительство, в успех союзного договора и наших союзных отношений".

Всего на сопутствующих мероприятиях форума ожидается присутствие более 2 тысяч человек, подписание более 70 документов о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму около 930 миллионов долларов.

Союзное государство – созданный в 1997 году интеграционный проект Белоруссии и россии, направленный на организацию юридических, военных, политических, экономических, культурных и гуманитарных сфер.