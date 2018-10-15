Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о шестилетнем Илье Фоте из города Тобольска Тюменской области.

У мальчика тяжелый порок сердца, нарушено кровообращение, организм страдает от нехватки кислорода. Илья перенес уже шесть операций, но из-за сохраняющегося сужения легочной артерии работа сердца и легких по-прежнему затруднена. Мальчику срочно требуется еще одна операция: установка стента для расширения суженных участков сосуда. Но оплатить дорогой стент и расходные материалы для операции семья Ильи не в состоянии.

Из письма Луизы Фот, мамы Ильи:

"Сын родился раньше срока, был весь синий, его сразу же поместили в реанимацию. У малыша оказался тяжелый порок сердца – недоразвитие клапана легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, нарушение оттока крови от сердца. Из-за этого организм Ильи страдал от нехватки кислорода. В Тюмени нам помочь не смогли и направили в Новосибирск, в Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина. Там сыну сделали уже шесть операций, но отток крови от сердца по-прежнему затруднен из-за сужения легочной артерии. Врачи говорят, что суженный участок необходимо расширить с помощью стента. Саму операцию проведут за счет госбюджета, но стент и расходные материалы мы должны оплатить сами. У нас таких денег нет: живем на скромную зарплату мужа, он рабочий на железной дороге. Помогите нам, пожалуйста!"

Для спасения Ильи Фота не хватает 374 868 руб.

Детский кардиохирург отделения врожденных пороков сердца НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Артем Горбатых (Новосибирск): "У Ильи множественный врожденный порок сердца. Мальчику уже проведено шесть сложных операций, но сейчас для предотвращения опасных осложнений ему необходима еще одна: установка специального стента в суженный участок легочной артерии. Мы проведем операцию эндоваскулярно, после щадящего вмешательства ребенок быстро восстановится и сможет вести обычный образ жизни наравне со сверстниками".

Внимание!

Цена стента и расходных материалов 374 868 руб.

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,153 млрд руб. В 2018 году (на 11 октября) собрано 1 219 587 360 руб., помощь получили 1646 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.