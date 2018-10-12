Внучка Елизаветы II вышла замуж за бывшего официанта в русском кокошнике

28-летняя внучка Елизаветы II, принцесса Евгения, вышла замуж за 32-летнего торговца вином Джека Бруксбэнка. Пара познакомилась в 2011 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. В то время избранник принцессы работал официантом, сообщает Sun.

С момента знакомства с Евгенией Викторий Еленой Йоркской (таково полное имя принцессы) Бруксбэнк успел сделать карьеру в ресторанном бизнесе и дослужиться до управляющего лондонского ночного клуба Mahiki, куда, среди прочих, любят захаживать принцы Гарри и Уильям. Затем предприниматель решил покинуть эту должность и занялся виноторговлей.

The Dean of Windsor joins the couple's right hands together and proclaims them husband and wife. #RoyalWedding pic.twitter.com/2f4vnN47CT — The Royal Family (@RoyalFamily) 12 октября 2018 г.

Джеку Бруксбэнку считается потомком баронетского рода и очень отдаленным родственником принцессы Евгении. Впрочем, дети пары не будут иметь никаких регалий, так как титул принцессы, который Евгения носит как внучка королевы, не может перейти к ее потомкам.

Принцесса ​Евгения – шестая внучка королевы Елизаветы II и девятая в очереди претендентов на британский престол. Бракосочетание девушки и ее возлюбленного состоялось в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где 19 мая поженились принц Гарри и Меган Маркл.