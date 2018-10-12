Финляндия решила принять участие в учениях НАТО

Финляндия пустит военных Североатлантического альянса на свою авиабазу в городе Рованиеми, что всего в 200 километрах от границы с Россией. Местное военное командование отмечает, что в совместных с НАТО учениях "Единый трезубец" примут участие девять истребителей F/A-18 и 160 военнослужащих. Кроме того, финским пилотам будут помогать коллеги из Бельгии и США на самолетах F-15C и F-16, пишет агентство РИА Новости.

Главная цель той части учений, которая пройдет в Финляндии, - укрепление международных связей и повышение обороноспособности страны. Кроме того, ранее стало известно, что НАТО планирует провести 20 экспериментов недалеко от границ России. Каких, пока не известно.

Маневры "Единый трезубец" пройдут в конце октября и начале ноября. В них участвуют 50 тысяч солдат и офицеров из 30 стран.

Напомним, что Финляндия не входит в Североатлантический альянс, однако является членом программы "Партнерство ради мира". Согласно опросу общественного мнения, 59% финнов против вступления страны в НАТО. Положительно относятся к этой инициативе только 22% граждан.