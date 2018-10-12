Трампу посоветовали использовать женщину для повышения рейтинга

Вместо ушедшей Никки Хейли на должность постпреда США при ООН должна быть назначена женщина, считают помощники американского президента Дональда Трампа. По их мнению, это поможет главе государства получить поддержку женской части электората перед промежуточными выборами, которые пройдут в начале ноября, пишет издание "Политико" со ссылкой на источники.

От предложения уже отказалась Дина Пауэлл, заявив, что хочет больше времени проводить с детьми. Теперь основным кандидатом на должность называют американского посла в Канаде Келли Найт Крафт. Трампу также рекомендуют рассмотреть кандидатуры основательницы фонда борьба с раком груди Нэнси Бринкер, бывшего сенатора от штата Нью-Гемпшир Келли Эйотт и постпреда при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Советники считают, что назначение женщины постпредом при ООН поможет немного смягчить реакцию общества, последовавшую после назначения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, обвеявшегося в сексуальных домогательствах.

По данным опросов, Трампа сейчас поддерживают около 30 процентов женщин, а 63 процента не одобряют его действия на посту президента.