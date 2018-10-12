Константинополь провоцирует религиозную войну на Украине

Решения Синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви — канонический абсурд. Они не имеют никакой силы, но, к сожалению, могут привести к катастрофическим последствиям, заявил в прямом эфире программы "60 минут" председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда.

Церковный деятель напомнил, что в 1992 году захват храмов на территории Украины привел к большим человеческим жертвам. И сейчас он не исключает возможности начала религиозной войны. "С 2014 года 50 храмов уже захвачены, а после вчерашних решений и заявлений официальных представителей украинской власти многие люди будут вдохновлены на более активные действия. И это очень печально", — подчеркнул Легойда.

В свою очередь политик Вадим Новинский отметил, что все происходящее уж точно не выгодно украинскому народу и Украине. Это выгодно нынешнему президенту Украины Порошенко. "Предоставление автокефалии украинской церкви – один из главных тезисов предвыборной кампании Петра Порошенко", — подчеркнул Новинский

"Сейчас рейтинг Порошенко ниже плинтуса, но при помощи этих событий он хочет снова занять президентский трон".



Помимо Порошенко, это "выгодно патриарху Варфоломею, который тешит свои амбиции. Он не думает об украинской церкви, он не думает о единстве православия. Он выполняет свои горделивые амбиции с желанием отомстить. В его действиях нет Христа. Но все это не выгодно украинскому народу, потому что религиозные войны самые страшные и кровавые", — отметил Новинский. Он считает, что "надо приложить все усилия, чтобы не допустить религиозных войн, потому что это разрушит Украину".

Синод Константинопольского патриархата прекратил действие томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и начал процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Также Синод снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.