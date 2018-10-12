Усэйн Болт забил свои первые голы в футбольной карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт забил два мяча в товарищеском матче австралийских команд "Макартур Саут Вест Юнайтед" — "Сентрал Кост Маринерс". Это первые голы в футбольной карьере ямайского спринтера.

Усэйн Болт завершил карьеру бегуна и пробует себя в роли футболиста. 31-летний ямаец подписал контракт с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс", в составе которого он готовится к сезону. В ходе подготовки "Сентрал Кост Маринерс" обыграл команду "Макартур Саут Вест Юнайтед" с результатом 4:0.

Усэйн Болт вышел в стартовом составе и провел на поле 75 минут. Бывший бегун забил два мяча. "У меня невероятные ощущения. Я счастлив, что перешел сюда и доказал миру, что я развиваюсь", приводил слова Болта ТАСС. Договор Усэйна рассчитан на подготовительный период. Если Болт проявит себя в футболе, то с ним будет подписан полноценный контракт.